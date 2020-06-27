Волгоградцы ударили по коронавирусу пляжным отдыхом на Бобрах

Общество 27.06.2020 15:07
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27.06.2020 15:07
Первые выходные после окончаниия режима самоизоляции многие волгоградцы проводят у воды. В одном из самых популярных мест отдыха горожан в хуторе Бобры сегодня аншлаг. На частном пляже в субботний полдень свободных мест не оказалось, сообщает ИА "Высота 102".
И это при том, что на входе на территорию висит объявление: «Закрыто на карантин». Администраторы поясняют, что купание до 1 июля запрещено, но гостей, которые арендуют беседки и мангальные зоны, у них предостаточно.
По другую сторону моста на бесплатной береговой линии – десятки автомобилей, припаркованных возле традиционных мусорных свалок. Плотность отдыхающих на квадратный метр песчаного пляжа заметно снижается по мере отдаления от моста в сторону Краснооктябрьского района.
Из-за длительного половодья на отдельных участках в низинах образовались озера, в которых резвится детвора.
Из скудных услуг на пляже – лишь продажа вареной кукурузы. Некоторые волгоградцы привозят с собой горячительные напитки - 30-градусная жара им не помеха.
По всей округе разносится запах шашлыка, который шумные компании жарят в переносных мангалах. За порядком бдят утомленные солнцем сотрудники ППС, которые периодически наведываются на берег.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области разъясняли, как правильно гражданам отдыхать на пляжах. Так, носить маски не обязательно, но социальную дистанцию не менее 1,5-2 метра соблюдать необходимо, кроме членов одной семьи или совместно проживающих. При этом из дома следует захватить с собой антисептики для обработки рук.
Пляжный сезон в Волгограде на сегодняшний день официально не стартовал, что связано со сбросами воды через Волжскую ГЭС.
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