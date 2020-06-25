Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стала пенсионерка





Очередной жертвой коронавирусной инфекции в регионе стала 83-летняя жительница Котельниковского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, пенсионерка длительное время лечилась самостоятельно, а, когда ей стало хуже, вызвала скорую помощь. Женщину госпитализироали в ЦРБ Котельниковского района с пневмонией. Но спасти ее не удалось – она скончалась от осложнений, вызванных COVID-19.

Всего, напомним, в Волгоградской области зафиксировано 35 смертей от этого заболевания.



