Общество

Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стала пенсионерка

Общество 25.06.2020 14:44
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25.06.2020 14:44


Очередной жертвой коронавирусной инфекции в регионе стала 83-летняя жительница Котельниковского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, пенсионерка длительное время лечилась самостоятельно, а, когда ей стало хуже, вызвала скорую помощь. Женщину госпитализироали в ЦРБ Котельниковского района с пневмонией. Но спасти ее не удалось – она скончалась от осложнений, вызванных COVID-19.
Всего, напомним, в Волгоградской области зафиксировано 35 смертей от этого заболевания. 

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