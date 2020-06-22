В последние дни самоизоляции в Волгоградской области поймали почти три сотни нарушителей

Общество 22.06.2020 10:31
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22.06.2020 10:31
Межведомственные патрули выявили в Волгоградской области за выходные 299 нарушителей правил перемещения и масочного режима. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном штабе, это жители региона, которые покинули дома и квартиры без разрешительных документов, находились в местах общего пользования без масок. А также юридические лица, не принявшие необходимых мер безопасности. На них составили протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации". Данная статья предусматривает штраф для граждан от 1 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - 100 до 300 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - от 10 до 50 тысяч рублей.
Напомним, режим самоизоляции действует в Волгоградской области до 23 июня. Ранее сообщалось, что власти продлевать его больше не собираются. Это значит, что носить с собой уведомления и отчитываться, с какой целью вышел из дома будет больше не обязательно.
При этом некоторые ограничительные меры в регионе сохраняться до 15 июля. В их числе ношение защитных масок в местах общего пользования и соблюдение социальной дистанции.
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