Общество 16.06.2020 14:02
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16.06.2020 14:02
Региональным оперативным штабом еще не рассматривался вопрос о том, смогут ли горожане 24 июня вживую посмотреть военный парад, заявила сегодня на брифинге замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко. Она подчеркнула, что решение будет принято позже, исходя из ситуации. На сегодняшний день достоверно известно, что парад в честь 75-летия Победы увидят ВИП-зрители. Для них, как ранее сообщало ИА "Высота 102", на площади Павших борцов возводят временную трибуну.
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