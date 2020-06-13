Росстат по-новому подсчитал количество жертв COVID-19 в Волгоградской области





Росстат начал публиковать данные о количестве умерших от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», цифры приведены за апрель этого года. В Волгоградской области тогда было три смерти. Вирус COVID-19 у скончавшихся был идентифицирован. Всего в исследовании причины смертности, которые так или иначе были связаны с влиянием коронавирусом, разделены на 4 группы.

Первая группа – когда при жизни или посмертно тест дал положительный результат. Вторая группа – вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность того, что смерть наступила от этой инфекции.

Третья группа – COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений. Четвертая группа – коронавирус не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияние на развитие смертельных осложнений. В Волгоградской области статистика по второй, третьей и четвертой группе нулевая.

Больше всего погибших от коронавируса за этот период было зафиксировано в Краснодарском крае - 27 человек, в Ростовской области – 10 человек, в Астраханской – 5. Были и регионы с нулевой смертностью – это Калмыкия, Адыгея, Севастополь.

Всего в России от коронавируса в апреле умерли 1660 человек, больше всего в Москве – 805 человек.

На данный момент в Волгоградской области в печальном списке жертв инфекции – уже 27 человек.



