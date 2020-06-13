В Волгограде фонтан-убийца восстановлен спустя пять лет после трагедии

Общество 13.06.2020 08:46
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13.06.2020 08:46
В парке 70-летия Победы к запуску готов новый фонтан на месте старого, который в народе именовали «убийцей». Прежнее сооружение после трагической гибели ребенка не работало в течение пяти лет. В прошлом году его демонтировали и приступили к строительным работам. По внешнему виду реконструированный фонтан копирует прежний – за исключением глобуса по центру, сообщает ИА «Высота 102». В чашу уже набрана вода, но насосы пока не включены. На стенках резервуара висит объявление с предупреждением о запрете купания в бассейне. Все городские фонтаны запустят по окончании режима самоизоляции.
Страшное событие в парке Краснооктябрьского района произошло в сентябре 2015 года. 12-летнего мальчика, который купался в фонтане, присосало к сливному отверстию. Защитная решетка, как позже установит следствие, не была установлена. Мощный насос автоматически включился для откачки воды – по трагической случайности в тот самый момент вблизи оказался ребенок.
В 2016 году суд приговорил директора МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда» Ольгу Лемякину к 1 году колонии-поселения, а гендиректора фирмы-подрядчика "АСТИ Альфа" Александра Пошнагова - к 2 годам колонии общего режима. Фигурантов признали виновными в халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время Лемякина вернулась к руководству муниципальным учреждением.
На время расследования уголовного дела фонтан передали из собственности муниципалитета в территориальное управление Росимущества в Волгоградской области. Ни насосов, ни световых приборов в нем не осталось. Подрядчик, с которым расторгли контракт, забрал свое имущество. Поэтому для возобновления работы сооружения было закуплено новое оборудование.
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