Ситуации с коронавирусом в Волгоградской области поставили диагноз

Здравоохранение 11.06.2020 15:56
0
11.06.2020 15:56
По уровню госпитализации больных с коронавирусом в Волгоградской области резкого прироста нет, но особого снижения заболеваемости также не наблюдается. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. "Комитет здравоохранения оценивает ситуацию как средней тяжести с тенденцией к стабилизации", - оценил он с медицинской точки зрения состояние Волгоградской области в условиях пандемии.
По его словам, ожидать ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с проведением парада Победы и концерта на Мамаевом кургане 24 июня не стоит. "Я думаю, что будет все нормально", - отметил Алимов. В тоже время он призвал жителей региона не расслабляться и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора даже в 40-градусную жару, так как этот вирус новый и непредсказуемый. Подробности - в видеоматериале.
Реклама
В Волгограде впервые беременной с COVID-19 перелили кровь с антителами11.06.2020 14:16
Здравоохранение 11.06.2020 14:16
В Волгоградской области коронавирус убил еще одного человека11.06.2020 11:48
Здравоохранение 11.06.2020 11:48
В сельском психинтернате под Волгоградом выявлен очаг коронавируса10.06.2020 21:14
Здравоохранение 10.06.2020 21:14
Перчатки заразили волгоградцев грибком, гнойничками и дерматитом09.06.2020 15:17
Здравоохранение 09.06.2020 15:17
В Волгограде тяжело больной COVID-19 ожил на глазах после переливания крови с антителами09.06.2020 14:41
Здравоохранение 09.06.2020 14:41
В Волгоградской области коронавирус унес жизнь еще одного человека09.06.2020 11:45
Здравоохранение 09.06.2020 11:45
Ректор Волгоградского медуниверситета рассказал о заражениях COVID-19 среди сотрудников09.06.2020 09:36
Здравоохранение 09.06.2020 09:36
В Кировском районе Волгограда начали брать анализы на антитела к коронавирусу08.06.2020 16:24
Здравоохранение 08.06.2020 16:24
Коронавирус унес жизни двух жителей Михайловки07.06.2020 14:45
Здравоохранение 07.06.2020 14:45
Два человека умерли от коронавируса в Волгоградской области07.06.2020 11:39
Здравоохранение 07.06.2020 11:39
Коронавирус больше не приезжает в Волгоград06.06.2020 15:12
Здравоохранение 06.06.2020 15:12
Опять за 100: в Волгоградской области растет число зараженных COVID-1906.06.2020 11:48
Здравоохранение 06.06.2020 11:48
В Волгоградской области выясняют причины смерти медсестры после вспышки COVID-19 в ЦРБ05.06.2020 22:40
Здравоохранение 05.06.2020 22:40
Стоматологи в противочумных костюмах готовы спасти чихающих волгоградцев от зубной боли05.06.2020 14:48
Здравоохранение 05.06.2020 14:48
Больше чем вчера: в Волгоградской области 128 новых случаев коронавируса05.06.2020 11:47
Здравоохранение 05.06.2020 11:47
Реклама