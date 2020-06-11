Ситуации с коронавирусом в Волгоградской области поставили диагноз





По уровню госпитализации больных с коронавирусом в Волгоградской области резкого прироста нет, но особого снижения заболеваемости также не наблюдается. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. "Комитет здравоохранения оценивает ситуацию как средней тяжести с тенденцией к стабилизации", - оценил он с медицинской точки зрения состояние Волгоградской области в условиях пандемии.

По его словам, ожидать ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с проведением парада Победы и концерта на Мамаевом кургане 24 июня не стоит. "Я думаю, что будет все нормально", - отметил Алимов. В тоже время он призвал жителей региона не расслабляться и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора даже в 40-градусную жару, так как этот вирус новый и непредсказуемый. Подробности - в видеоматериале.