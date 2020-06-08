Депутаты из дома спасают экономику Волгоградской области

Общество 08.06.2020 13:20
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08.06.2020 13:20
С трудовых подвигов начали рабочую неделю депутаты Волгоградской облдумы. На утро понедельника у слуг народа намечено принятие методом опроса сразу пяти проектов законов, сообщает ИА «Высота 102». Четыре документа касаются расширения мер поддержки реального сектора экономики региона.
Не выходя из дома законодатели объявят мораторий до конца 2021 года на введение к инвесторам мер ответственности за нарушение обязательств по соглашениям. Послабления коснутся и компании, которые осуществляют крупные проекты строительства жилья.
Меры поддержки также направлены в адрес предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. В прошлом году в регионе было чуть менее 1300 таких коммерсантов, которые уплатили 41 млн рублей налогов. Пониженные ставки также вводятся для юридических лиц, которые работают по упрощенной системе налогообложения.
Сами себя на удаленку депутаты Волгоградской облдумы отправили 31 марта. В соответствии с новым порядком, народные избранники могут голосовать дистанционным способом в случаях, когда документы требуют безотлагательного принятия. На самоизоляции народные избранники находятся с 28 апреля.
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