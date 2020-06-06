В Волгограде расширили меры поддержки малого и среднего бизнеса

Экономика 06.06.2020 09:56
0
06.06.2020 09:56
Для организаторов ярмарок в Волгограде приняты новые меры поддержки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, постановление об отсрочке и снижении платы представителям малого и среднего бизнеса из этой сферы вступает в силу сегодня, 6 июня.
Так, размер платы по договору на проведение ярмарки за полгода с 1 апреля по 30 сентября текущего года снижается вдвое. Также вводится отсрочка данных платежей с 1 апреля до конца 2020 года, при этом даже после окончания отсрочки предусмотрено их поэтапное погашение в течение следующего года.
Аналогичные меры поддержки действуют для собственников нестационарных торговых объектов, а владельцам летних кафе предоставляется отсрочка платежей по договорам, заключенным в 2020 году, на весь период их работы в этом сезоне. По оценкам специалистов, указанными мерами поддержки смогут воспользоваться порядка 600 хозяйствующих субъектов.
Арендаторы муниципального имущества из-за пандемии также могут рассчитывать на помощь со стороны органов власти. Ряд организаций и индивидуальных предпринимателей получили преференции по уплате единого налога на вмененный доход.
Всего на территории области реализуется порядка 100 мероприятий поддержки федерального, регионального и муниципального уровней. Более подробную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» для бизнеса: 8-800-302-32-03; 8(8442) 32-00-05.
Реклама
Сбербанк разработал маркетплейс для застройщиков05.06.2020 11:35
Экономика 05.06.2020 11:35
Клиенты Сбербанка в Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ онлайн04.06.2020 12:00
Экономика 04.06.2020 12:00
Как оплатить электроэнергию без квитанции04.06.2020 10:38
Экономика 04.06.2020 10:38
Банк «Открытие» заработал за январь-апрель 2020 года 8,9 млрд рублей чистой прибыли03.06.2020 14:02
Экономика 03.06.2020 14:02
Большинство жителей Волгограда готовы копить для детей03.06.2020 13:00
Экономика 03.06.2020 13:00
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки03.06.2020 12:39
Экономика 03.06.2020 12:39
Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня02.06.2020 17:40
Экономика 02.06.2020 17:40
Сады Придонья поддерживают новый формат проведения мероприятий02.06.2020 15:59
Экономика 02.06.2020 15:59
Власти Волгограда намерены сэкономить на перекредитовании 1 миллиарда рублей02.06.2020 13:28
Экономика 02.06.2020 13:28
Компания «Флор Ателье»: букеты, шары и море позитива на любой случай01.06.2020 19:00
Экономика 01.06.2020 19:00
80% компаний МСБ отметили снижение спроса с начала пандемии коронавируса01.06.2020 16:16
Экономика 01.06.2020 16:16
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых01.06.2020 13:52
Экономика 01.06.2020 13:52
Сбербанк в Поволжье одобрил порядка 300 заявок от малого бизнеса по госпрограмме кредитования под 2% годовых30.05.2020 15:12
Экономика 30.05.2020 15:12
"Не до веселья": сотрудникам парка развлечений в Волгограде отказали в выплате зарплаты от Путина29.05.2020 11:18
Экономика 29.05.2020 11:18
Как сэкономить в кризис?29.05.2020 10:03
Экономика 29.05.2020 10:03
Реклама