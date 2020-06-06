В Волгограде расширили меры поддержки малого и среднего бизнеса





Для организаторов ярмарок в Волгограде приняты новые меры поддержки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, постановление об отсрочке и снижении платы представителям малого и среднего бизнеса из этой сферы вступает в силу сегодня, 6 июня.

Так, размер платы по договору на проведение ярмарки за полгода с 1 апреля по 30 сентября текущего года снижается вдвое. Также вводится отсрочка данных платежей с 1 апреля до конца 2020 года, при этом даже после окончания отсрочки предусмотрено их поэтапное погашение в течение следующего года.

Аналогичные меры поддержки действуют для собственников нестационарных торговых объектов, а владельцам летних кафе предоставляется отсрочка платежей по договорам, заключенным в 2020 году, на весь период их работы в этом сезоне. По оценкам специалистов, указанными мерами поддержки смогут воспользоваться порядка 600 хозяйствующих субъектов.

Арендаторы муниципального имущества из-за пандемии также могут рассчитывать на помощь со стороны органов власти. Ряд организаций и индивидуальных предпринимателей получили преференции по уплате единого налога на вмененный доход.

Всего на территории области реализуется порядка 100 мероприятий поддержки федерального, регионального и муниципального уровней. Более подробную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» для бизнеса: 8-800-302-32-03; 8(8442) 32-00-05.



