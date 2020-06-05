Заложат дверь, вернут окно: в историческом здании Волгограда грядет переделка





Эксперты из Астрахани и Пскова дали положительное заключение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Здание Облпотребсоюза" на проспекте Ленина,9. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт экспертизы, в здании планируется привести в первоначальное состояние входную группу.

В здании, как поясняется, есть два входа. Один из них - исторический, со стороны улицы Ленина, а второй - со стороны внутреннего двора, который сделали из оконного проема.

Само здание находится в удовлетворительном состоянии, однако заполнение входного проема со стороны улицы Ленина было заменено собственником. В результате сбита историческая рамочная лепнина, обрамляющая дверные проемы на главном фасаде. Проем обрамлен гранитными плитами. Демонтированы светильники над дверными проемами. Подоконное пространство оконного проема со стороны двора демонтировано и заменено на дверной проем с заполнением из металла. Выполнены ступени. В феврале 2018 года для удобства использования в новом качестве собственник решил сделать в здании новый вход — на месте окна цокольного этажа. Отмечается, что в результате здание Облпотребсоюза лишилось исторических дубовых дверей.





Самовольный дверной проем, как выяснилось, появился в здании Облпотребсоюза 1950 года постройки, которое зарегистрировано в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Согласно материалам дела, собственником нежилых помещений площадью 658,7 кв.м. в этом здании на 1 этаже является Волгоградское областное потребительское общество. А собственником нежилых помещений площадью 105,8 кв.м. на цокольном этаже является Рыбина О.М.

Справка. Здание Облпотребсоюза, построенное в 1950 году, представляет собой типичный образец классического стиля в архитектуре послевоенного периода города Сталинграда. Архитекторами этого здания были Обухов Е., Кобелев С., Кулев А., Россихин Г. При работе над проектом были использованы лучшие специалисты архитектурной и инженерной мысли того времени. Евгений Иванович Обухов был талантливым архитектором, зодчим, авторитетным руководителем. В пятидесятые годы он занимал должность заместителя председателя Сталинградского горисполкома. Он отвечал за строительство города. Именно в этот период велось строительство центральной части города: ул. Ленина, ул. Мира, центральная набережная реки Волги, пр. им. Ленина. Кулев Александр Сергеевич входит в число первых архитекторов и строителей, внесших огромный вклад в восстановление города-героя. Кобелев Семен - автор десятков проектов жилой 10 застройки микрорайонов и улиц в городах Волгограде и Камышине, объектов социально-культурного назначения, а также проекта планировки и берегоукрепления набережной правого берега Волги от ГЭС до Волго-Донского канала



