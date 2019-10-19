Общество

В Волгограде разгорелся судебный спор из-за двери в историческом здании

Общество 19.10.2019 14:01
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19.10.2019 14:01


Трансформировать дверь в окно в историческом здании № 9 на улице Ленина обязал суд Волгоградское областное потребительское общество. Как сообщает ИА «Высота 102», арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск облкомитета государственной охраны объектов культурного наследия к потребительскому обществу и индивидуальному предпринимателю Рыбиной О.М. Комитет госохраны требовал привести стену здания, расположенного по адресу: ул. Ленина, дом 9, в первоначальное состояние, а именно устранить организованный дверной проем вместо оконного проема со стороны двора с учетом требований, предусмотренных федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Кроме того, в иске содержалось требование к обществу и ИП разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Здание на ул. Ленина,9 в сервисе Яндекс.Карты

Самовольный дверной проем, как выяснилось, появился в здании Облпотребсоюза 1950 года постройки, которое зарегистрировано в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. 
Согласно материалам дела, собственником нежилых помещений площадью 658,7 кв.м. в этом здании на 1 этаже является Волгоградское областное потребительское общество. А собственником нежилых помещений площадью 105,8 кв.м. на цокольном этаже является Рыбина О.М. 

Требования комитета госохраны они не признали, просили производство по делу прекратить. Однако суд иск удовлетворил полностью. Помимо устранения дверного проема областное потребительское общество должно разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации. Также необходимо получить согласование в областном комитете государственной охраны объектов культурного наследия. Работы по сохранению объекта культурного наследия суд обязал провести в течение 7 семи месяцев со дня вступления решения в законную силу.
Индивидуального предпринимателя суд обязал привести входную группу здания стороны ул. Ленина в первоначальное состояние. Для этого также необходимо разработать проектную документацию и получить все необходимые согласования.
Отметим, что у сторон есть право обжаловать решение в апелляционном порядке.

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