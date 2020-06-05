Под Волгоградом из кассы почтового отделения пропали 300 тысяч

Расследования 05.06.2020 13:37
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05.06.2020 13:37
В присвоении денег из кассы подозревается начальник отделения почтовой связи. Уголовное дело, как сообщает ИА «Высота 102», возбуждено Новоаннинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Волгоградской области.
По данным следствия, зимой текущего года подозреваемая похитила из кассы своего отделения почты более 300 тысяч рублей, полученных от населения в счет оплаты коммунальных платежей, а также вырученных от коммерческой деятельности филиала. Факт недостачи вскрыла ревизия, по результатам которой руководство почтамта обратилось в правоохранительные органы. Следователи установили, что доступ к денежным средствам был у подозреваемой, которая в силу своего должностного положения являлась материально-ответственным лицом.
Начальник отделения почты призналась в совершенном преступлении и намерена возместить причиненный ею ущерб. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в региональном СУ СКР.
В УФПС Волгоградской области в свою очередь сообщили, что факт хищения денежных средств был выявлен в марте текущего года в результате проведения внутренней проверки службой безопасности. Сразу же после выявления данного правонарушения сотрудница была уволена. Данное происшествие не отразилось на клиентах. Обязательства перед ними выполняются в срок и в полном объеме, заверили в УФПС.
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