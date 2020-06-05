Телеком

«Ростелеком» построил оптику для 12 тысяч домохозяйств Волгоградской области

Телеком 05.06.2020 13:05
0
05.06.2020 13:05


«Ростелеком» с начала года охватил оптической инфраструктурой по технологии GPON более 12 тысяч домохозяйств в Волгоградской области. Специалисты компании протянули линии связи общей протяженностью более 70 км в пяти районных центрах: Михайловке, Дубовке, Иловле, Урюпинске и Новоаннинском. Таким образом в регионе оптикой уже охвачены свыше 450 тысяч домохозяйств, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.   
«Реалии нынешнего времени еще раз доказали необходимость развития дистанционных сервисов и расширения зоны доступа к ним, чтобы как можно большее число волгоградцев могли продолжать учебу, удаленно работать и совершать покупки. Поэтому “Ростелеком” наращивает темпы и объемы строительства оптической инфраструктуры, особенно в сельской местности, чтобы жители поселков и сел имели с горожанами равные цифровые возможности», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Технология GPON предполагает прокладку оптического кабеля до домовладения абонента и позволяет подключать сразу несколько услуг: высокоскоростной интернет, телевидение и телефонию. Технология перспективна и экономична, имеет запас скорости и пропускной способности в зависимости от растущих потребностей пользователей.
«Я искренне рада, что в наш дом пришел высокоскоростной интернет от “Ростелекома”. Цифровые сервисы стали незаменимыми помощниками, у меня четверо детей и всем нужна забота и внимание, теперь есть возможность успевать гораздо больше. Например, благодаря специальному разделу с аудиокнигами в видеосервисе Wink малыши могут послушать аудиосказки, пока я занимаюсь делами, а старшие – совместить выполнение летнего домашнего задания по литературе с помощью по хозяйству», – рассказала Василиса Карасева, жительница Иловли. 
На период ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, «Ростелеком» и «ЛитРес» открыли в видеосервисе Wink специальный раздел с аудиокнигами для читателей с самыми разными интересами и вкусами. Коллекция постоянно пополняется, в том числе мировыми бестселлерами.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Телеком
05.06.2020 13:47
Телеком 05.06.2020 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.06.2020 11:10
Телеком 03.06.2020 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.05.2020 09:53
Телеком 29.05.2020 09:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.05.2020 13:04
Телеком 28.05.2020 13:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2020 13:15
Телеком 26.05.2020 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2020 11:54
Телеком 26.05.2020 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2020 16:16
Телеком 25.05.2020 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.05.2020 17:41
Телеком 21.05.2020 17:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2020 17:36
Телеком 20.05.2020 17:36
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2020 14:31
Телеком 20.05.2020 14:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2020 12:48
Телеком 20.05.2020 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.05.2020 14:29
Телеком 15.05.2020 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.05.2020 17:14
Телеком 13.05.2020 17:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.05.2020 13:21
Телеком 12.05.2020 13:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.05.2020 14:04
Телеком 08.05.2020 14:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:45
В Волгоградской области открываются налоговые инспекцииСмотреть фотографии
15:05
В Волгоградской области безработным разрешили выходить из домаСмотреть фотографии
14:48
Стоматологи в противочумных костюмах готовы спасти чихающих волгоградцев от зубной болиСмотреть фотографии
14:33
На обезвоженной улице в Волгограде начали ремонт дырявого водопроводаСмотреть фотографии
13:47
МегаФон запустил собственный сервис подкастовСмотреть фотографии
13:37
Под Волгоградом из кассы почтового отделения пропали 300 тысячСмотреть фотографии
13:24
Жительницу Волгоградской области "завербовали" в брокеры за миллион рублейСмотреть фотографии
13:05
«Ростелеком» построил оптику для 12 тысяч домохозяйств Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде смачное ДТП на светофоре попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
Бизнес-связи владельцев свалки под Волгоградом навеяли воспоминания о Владимире КадинеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:07
Управление делами администрации Волгоградской области показало зарплаты руководителей госучрежденийСмотреть фотографии
12:03
Стали известны результаты проверки после шума с бесплатными масками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
Больше чем вчера: в Волгоградской области 128 новых случаев коронавирусаСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде снесут три аварийных домаСмотреть фотографии
09:42
Волгоградцев призвали принять участие в голосовании по КонституцииСмотреть фотографии
09:27
Перенесшим коронавирус волгоградцам прописали боржомиСмотреть фотографии
21:25
В больницах Волгограда «тушат» коронавирусные очагиСмотреть фотографии
19:54
Раскаяние и дети: в Волгоградской области поставщик суррогата осужден «условно»Смотреть фотографии
18:50
Львенка нашли в багажнике автобуса «Махачкала-Москва» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Приспустить маски советуют волгоградцам перед голосованием за КонституциюСмотреть фотографии
15:56
В день голосования по Конституции жителей Волгоградской области снова спросят о времениСмотреть фотографии
15:46
Исчезнувшие с набережной Волгограда шезлонги нашлисьСмотреть фотографии
14:35
«Сказали, делайте сами»: жителей частного сектора в Волгограде оставили без воды в жару и пандемиюСмотреть фотографии
14:16
Под Волгоградом росгвардейцы задержали безработного с куском украденного мясаСмотреть фотографии
13:50
Музеи и театры в Волгоградской области испытывают дефицит молодых кадровСмотреть фотографии
13:11
С набережной Волгограда украли два шезлонгаСмотреть фотографии
13:08
Экс-начальник отдела СУ СКР по Волгоградской области выслушал приговорСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде бывший майор полиции получил 10 лет за мошенничествоСмотреть фотографии
12:09
Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал житель Быковского районаСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области увеличилось количество жертв коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 