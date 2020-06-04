Под Волгоградом мотоциклист врезался в трактор, есть пострадавшие





Столкновение мотоцикла "Хонда" с трактором "Беларус" произошло накануне поздно вечером в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, напротив дома №28 по улице Оломоуцкая 22-летний мотоциклист не выдержал дистанцию и совершил столкновение с трактором под управлением 55-летнего водителя.

В аварии пострадал водитель мотоцикла и его 22-летняя пассажирка. Их госпитализировали в больницу.



