Происшествия

Под Волгоградом мотоциклист врезался в трактор, есть пострадавшие

Происшествия 04.06.2020 09:58
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04.06.2020 09:58


Столкновение мотоцикла "Хонда" с трактором "Беларус" произошло накануне поздно вечером в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, напротив дома №28 по улице Оломоуцкая 22-летний мотоциклист не выдержал дистанцию и совершил столкновение с трактором под управлением 55-летнего водителя. 
В аварии пострадал водитель мотоцикла и его 22-летняя пассажирка. Их госпитализировали в больницу.

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