В Волгоградской области детские сады могут открыться 15 июня

Общество 02.06.2020 16:12
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02.06.2020 16:12
В Волгоградской области работа дошкольных учреждений может возобновиться с 15 июня. Как сообщает ИА «Высота 102», заведующие детских садов уже сообщили эту радостную новость родителям. Правда, заработают дошкольные учреждения только в том случае, если эпидемиологическая обстановка в регионе не ухудшится, и по особому графику. Так, будут открыты лишь дежурные группы для воспитанников, чьи родители работают в организациях, деятельность которых не приостановлена в связи с введением ограничительных мероприятий из-за коронавируса. Подтвердить занятость родителям придется соответствующими справками.
Напомним, накануне губернатор Волгоградской области в связи с многочисленными обращениями жителей региона поручил разработать предложения по поэтапному снятию карантинных мер с работы дошкольных учреждений, прежде всего детских садов, при неукоснительном соблюдении санитарных правил в этот период. Между тем, детские сады в регионе не работают уже третий месяц. Это доставляет массу неудобств родителям. При этом в некоторых других регионах России дежурные группы в детских садах работали и в разгар эпидемии. Но заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева заявляла, что власти региона сознательно не пошли на такой шаг, чтобы не подвергать опасности здоровье детей. «Мы не хотим, чтобы произошло как в Ставрополе или Астрахани», - поясняла она.
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