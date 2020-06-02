Продавец в Волгоградской области испугала разбойника-рецидивиста





Отпор разбойнику-рецидивисту дала 55-летняя сотрудница продуктового магазина в Жирновском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, 28-летний ранее неоднократно судимый мужчина, вооруженный ножом, ворвался в торговую точку, и, угрожая продавцу, потребовал отдать ему наличность из кассы. Женщина деньги отдавать отказалась, выхватила нож из рук нападавшего, а затем вызвала полицию. Разбойник, как сообщается, испугался и убежал.

Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий в 100 километрах от места происшествия, на границе с Саратовской областью. Свою вину в содеянном он признал и пояснил, что решил совершить разбойное нападение на продовольственный магазин с целью раздобыть материальных средств для приобретения спиртного.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.



