



Согласно данным о приросте новых случаев заболевания коронавирусом в России за истекшие сутки Волгоградская область оказалась на седьмом месте среди российских регионов с показателем 158 человек. По информации Роспотребнадзора РФ, сообщает ИА «Высота 102», первое место по-прежнему занимает Москва – 2595 случаев, далее – Московская область (757), затем Санкт-Петербург – 369, Нижегородская область – 301, Свердловская – 265, Ростовская – 178. После Волгоградской области больше всего заболевших выявлено у наших соседей, в саратовском регионе – 142 случая.

Всего в России за минувшие сутки зафиксировано 9268 случаев заболевания коронавирусом.



