



Накануне в Волгограде активисты регионального отделения Левого фронта провели серию одиночных пикетов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт организации, волгоградцы выступили против последних законов и законопроектов Госдумы и потребовали реальной поддержки населения в период режима самоизоляции.





Акции прошли накануне и в других городах России. Участники одиночных пикетов заявили о необходимости увеличения пособия по безработице до 25 тысяч рублей и кредитной амнистии для попавших в тяжелое положение граждан.

Напомним, в настоящее время максимальное пособие по безработице составляет 12130 рублей, размер минимального увеличен до 4,5 тысяч рублей.







