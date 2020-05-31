Общество 31.05.2020 10:43
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31.05.2020 10:43
Накануне в Волгограде активисты регионального отделения Левого фронта провели серию одиночных пикетов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт организации, волгоградцы выступили против последних законов и законопроектов Госдумы и потребовали реальной поддержки населения в период режима самоизоляции.
Акции прошли накануне и в других городах России. Участники одиночных пикетов заявили о необходимости увеличения пособия по безработице до 25 тысяч рублей и кредитной амнистии для попавших в тяжелое положение граждан.
Напомним, в настоящее время максимальное пособие по безработице составляет 12130 рублей, размер минимального увеличен до 4,5 тысяч рублей.
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