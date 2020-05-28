Телеком 28.05.2020 13:04
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28.05.2020 13:04
Совместно с МТС ведущий театральный ВУЗ страны впервые провел онлайн-прослушивания для абитуриентов из Волгоградской области. Было просмотрено около 250 творческих номеров. Успешно прошли отборы 14 претендентов, из них 7 волгоградцев, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Сразу после окончания карантина их ждут на следующих, очных, турах в Москве.
Каждый из конкурсантов стремился, хотел и доказывал, что именно он должен учиться в театральном. Ребятам нужно было подготовить стихотворение, басню, прозу и вокальный номер. И не просто выучить их перед прослушиванием, а подготовиться заранее. И желательно по два варианта. Прослушивания проводил Алексей Игоревич Шейнин, актер театра Ермоловой, профессор и художественный руководитель мастерской ГИТИСа. Первое, что он пожелал ребятам – чтобы хватило терпения. Электронная очередь растянулась до позднего вечера, последний соискатель покинул встречу в 22:19. Мероприятие проводилось в онлайн-формате на площадке Zoom.
Педагог столичного ВУЗа отметил хороший уровень подготовки участников. Каждому ребенку он давал отдельные рекомендации, надеясь, что в будущем они им пригодятся и помогут лучше раскрыть себя и свои таланты.В целом успешно прошли предварительные прослушивания и получили рекомендации к прохождению творческих испытаний 14 человек. Среди них, наши соседи из Астрахани и ребята, пробившиеся из Архангельска, Красноярска, Челябинска и Подмосковья. Тут не поспоришь: удача любит смелых и решительных.
Мероприятие проходит под эгидой творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М», в рамках которого дети и подростки со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Как отметили в МТС, ребята из Волгограда и Астрахани всегда показывали высокие результаты в различных конкурсах проекта «Поколение М», который помогает развивать детские таланты.
«Очень здорово, что несмотря на все не самые приятные обстоятельства, карантин и самоизоляцию, с помощью современных технических инструментов мы смогли организовать уникальный формат – онлайн-прослушивание в крупнейший театральный ВУЗ России. Такого ни в Волгограде, ни в Астрахани еще никто не делал. Теперь, не выезжая из своего города и даже не выходя из дома, можно оценить свои шансы на поступление в ГИТИС и получить обратную связь от опытного педагога».
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