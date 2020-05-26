МТС организовала для медиков возможность бесконтактного мониторинга показателей состояния сердечно-сосудистой системы пациентов
Телеком 26.05.2020 11:54 Новости компаний
0
26.05.2020 11:54 Новости компаний
МТC открывает возможность медицинским учреждениям России бесплатно использовать разработанную компанией систему «МТС 120/80» для дистанционного наблюдения за пациентами с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как сообщила ИА «Высота» пресс-служба компании, система «МТС 120/80» состоит из одноименного мобильного приложения для широкого круга пользователей и виртуального кабинета мониторинга для медицинских специалистов.Последний позволяет дистанционно наблюдать за показателями артериального давления, частоты сердечных сокращений, температуры и индекса массы тела, которые пользователи самостоятельно вносят в приложение «МТС 120/80»― вручную или с помощью системы автоматического распознавания изображений с экрана тонометра, работающей на основе искусственного интеллекта. Врач видит в виртуальном кабинете актуальную картину самочувствия пациента.
«Система обеспечивает бесконтактное взаимодействие врача и пациента, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу повышенного риска осложнений в случае заражения новой коронавирусной инфекцией, поэтому им важно максимально строго соблюдать режим самоизоляции. В таких условиях мы считаем необходимым помочь людям оставаться под наблюдением врачей, без необходимости посещения поликлиник, а врачам – дать возможность наблюдать за состоянием здоровья пациентов дистанционно», ― рассказывает руководитель направления МТС eHealth Анна Фофанова.
Во время действия изоляционных антивирусных мер для людей, входящих к группу повышенного риска осложнений на фоне инфекции COVID-19, любая медицинская организация может заключить договор об использовании виртуального кабинета «МТС 120/80», подав заявку на странице «МТС 120/80», и получить бесплатный доступ к системе на три месяца. Договор на прежних условиях может быть продлен, если срок изоляционных мер превысит три месяца. После окончания срока действия договора с условиями бесплатного доступа сотрудничество можно будет продолжить на коммерческой основе.
О приложении МТС 120/80 для пациентов
МТС запустила разработанное в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Министерства здравоохранения РФ бесплатное мобильное приложение для заботы о сердце «МТС 120/80» в декабре 2019 года. Решение позволяет упростить хранение данных об артериальном давлении, пульсе, температуре, индексе массы тела, отслеживание приема лекарств, а также рассчитать «возраст» сердца. Доступно для смартфонов на iOS и Android.
Реклама
Состоится российская премьера триллера «Приди ко мне» и онлайн-встреча с режиссером Малгожатой Шумовской26.05.2020 13:15
Телеком 26.05.2020 13:15
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится в Wink25.05.2020 16:16
Телеком 25.05.2020 16:16
«Ростелеком» построил оптику для многопрофильного медицинского центра в Волгограде21.05.2020 17:41
Телеком 21.05.2020 17:41
«Ростелеком» определил победителей регионального этапа IX конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее»20.05.2020 17:36
Телеком 20.05.2020 17:36
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат20.05.2020 14:31
Телеком 20.05.2020 14:31
МТС и ГИТИС проведут прослушивания для волгоградских школьников20.05.2020 12:48
Телеком 20.05.2020 12:48
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС15.05.2020 14:29
Телеком 15.05.2020 14:29
«Ростелеком» запустил Instagram-сериал «Пушкин 20.20»13.05.2020 17:14
Телеком 13.05.2020 17:14
Как не спустить в пустоту рекламный бюджет12.05.2020 13:21
Телеком 12.05.2020 13:21
«Ростелеком» на Юге будет строить и обслуживать сети Теlе208.05.2020 14:04
Телеком 08.05.2020 14:04
«Ростелеком» в честь Дня Победы проведет онлайн-турнир «Битва за Кавказ»07.05.2020 12:43
Телеком 07.05.2020 12:43
Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги состоится 8 мая в видеосервисе Wink06.05.2020 15:10
Телеком 06.05.2020 15:10
«Ростелеком» охватил оптикой шесть районных центров Волгоградской области01.05.2020 11:41
Телеком 01.05.2020 11:41
МТС рассчитала индекс цифровой активности жителей Волгограда30.04.2020 15:49
Телеком 30.04.2020 15:49
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников27.04.2020 15:06
Телеком 27.04.2020 15:06
Реклама