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МТС организовала для медиков возможность бесконтактного мониторинга показателей состояния сердечно-сосудистой системы пациентов

Телеком 26.05.2020 11:54 Новости компаний
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26.05.2020 11:54 Новости компаний


МТC открывает возможность медицинским учреждениям России бесплатно использовать разработанную компанией систему «МТС 120/80» для дистанционного наблюдения за пациентами с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Как сообщила ИА «Высота» пресс-служба компании, система «МТС 120/80» состоит из одноименного мобильного приложения для широкого круга пользователей и виртуального кабинета мониторинга для медицинских специалистов.Последний позволяет дистанционно наблюдать за показателями артериального давления, частоты сердечных сокращений, температуры и индекса массы тела, которые пользователи самостоятельно вносят в приложение «МТС 120/80»― вручную или с помощью системы автоматического распознавания изображений с экрана тонометра, работающей на основе искусственного интеллекта. Врач видит в виртуальном кабинете актуальную картину самочувствия пациента. 
«Система обеспечивает бесконтактное взаимодействие врача и пациента, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу повышенного риска осложнений в случае заражения новой коронавирусной инфекцией, поэтому им важно максимально строго соблюдать режим самоизоляции. В таких условиях мы считаем необходимым помочь людям оставаться под наблюдением врачей, без необходимости посещения поликлиник, а врачам – дать возможность наблюдать за состоянием здоровья пациентов дистанционно», ― рассказывает руководитель направления МТС eHealth Анна Фофанова. 
Во время действия изоляционных антивирусных мер для людей, входящих к группу повышенного риска осложнений на фоне инфекции COVID-19, любая медицинская организация может заключить договор об использовании виртуального кабинета «МТС 120/80», подав заявку на странице «МТС 120/80», и получить бесплатный доступ к системе на три месяца. Договор на прежних условиях может быть продлен, если срок изоляционных мер превысит три месяца. После окончания срока действия договора с условиями бесплатного доступа сотрудничество можно будет продолжить на коммерческой основе.
О приложении МТС 120/80 для пациентов
МТС запустила разработанное в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Министерства здравоохранения РФ бесплатное мобильное приложение для заботы о сердце «МТС 120/80» в декабре 2019 года. Решение позволяет упростить хранение данных об артериальном давлении, пульсе, температуре, индексе массы тела, отслеживание приема лекарств, а также рассчитать «возраст» сердца. Доступно для смартфонов на iOS и Android.

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