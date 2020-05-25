Общество 25.05.2020 17:47
0
25.05.2020 17:47
Полицейские Волгоградской области готовятся к проверке предприятий торговли, где, по их сведениям, нарушается масочный режим, введенный в регионе с 20 мая. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области Игорь Гулян. По его словам, смягчение ограничительных мер привело к тому, что некоторые руководители торговых предприятий не контролируют соблюдение масочного режима сотрудниками. Полковник полиции предположил, что, возможно, это делается сознательно.
"Мы проведем проверку и предоставим информацию в комитет промышленности и торговли Волгоградской области", - заявил Гулян.
Волгоградская полиция, по его словам, продолжает нести службу в условиях пандемии, руководствуясь федеральным законом "О полиции".
"Наша главная цель - предупредить и предотвратить", - несколько раз подчеркивал полковник полиции в своих ответах на вопросы журналистов. По словам Игоря Гуляна, личному составу полиции не ставились задачи составить как можно больше протоколов на нарушителей. Но если разъяснения и предупреждения не действуют, тогда составляется административный протокол.
Всего с начала действия в Волгоградской области режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции было выявлено около 4 тысяч нарушений. В общественных местах плотность нарядов была увеличена в 1,5 раза. Организовано 8 постов по контролю за пребывающими из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Ежесуточно в регионе несут службу 630 полицейских и 430 сотрудников Росгвардии.
Реклама
В Волгограде под снос идет очередной гаражный городок25.05.2020 17:04
Общество 25.05.2020 17:04
Жителей Волгоградской области оберегают от встреч с родственниками из Дагестана25.05.2020 16:02
Общество 25.05.2020 16:02
1 сентября под угрозой: в Волгоградской области готовятся к новому дистанционному учебному году25.05.2020 14:53
Общество 25.05.2020 14:53
В больнице Волгоградской области провели проверку после обращения медиков из-за доплат25.05.2020 14:52
Общество 25.05.2020 14:52
В Волгограде коронавирусом заболел отдел полиции25.05.2020 13:44
Общество 25.05.2020 13:44
Волгоградская область оказалась в хвосте рейтинга по социальным расходам25.05.2020 12:40
Общество 25.05.2020 12:40
Волгоградок хотят оставить без "Женской радости"25.05.2020 12:01
Общество 25.05.2020 12:01
Госжилнадзор заинтересовался странной активностью волгоградских чиновников по смене УК25.05.2020 09:36
Общество 25.05.2020 09:36
Натворил на миллион: волгоградец обвинил дизайнера в халтуре и пропаже газовой плиты24.05.2020 17:37
Общество 24.05.2020 17:37
В Волгограде выпускники-2020 готовятся к удаленному прощанию со школой24.05.2020 15:33
Общество 24.05.2020 15:33
Спецколонна МЧС прошла через Волгоград по направлению к Дагестану24.05.2020 11:05
Общество 24.05.2020 11:05
В Волгограде 10 врачей добровольно самоизолировались с пациентами в отделении больницы24.05.2020 09:47
Общество 24.05.2020 09:47
В токсичном по коронавирусу районе Волгоградской области готовятся к другой напасти23.05.2020 22:09
Общество 23.05.2020 22:09
Первые новобранцы призыва времен пандемии прибыли в Волгоград23.05.2020 16:00
Общество 23.05.2020 16:00
Жители двух хуторов в Волгоградской области заразились COVID-19 на похоронах в Дагестане23.05.2020 15:35
Общество 23.05.2020 15:35
Реклама