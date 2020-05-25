









Полицейские Волгоградской области готовятся к проверке предприятий торговли, где, по их сведениям, нарушается масочный режим, введенный в регионе с 20 мая. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области Игорь Гулян. По его словам, смягчение ограничительных мер привело к тому, что некоторые руководители торговых предприятий не контролируют соблюдение масочного режима сотрудниками. Полковник полиции предположил, что, возможно, это делается сознательно.

"Мы проведем проверку и предоставим информацию в комитет промышленности и торговли Волгоградской области", - заявил Гулян.

Волгоградская полиция, по его словам, продолжает нести службу в условиях пандемии, руководствуясь федеральным законом "О полиции".

"Наша главная цель - предупредить и предотвратить", - несколько раз подчеркивал полковник полиции в своих ответах на вопросы журналистов. По словам Игоря Гуляна, личному составу полиции не ставились задачи составить как можно больше протоколов на нарушителей. Но если разъяснения и предупреждения не действуют, тогда составляется административный протокол.

Всего с начала действия в Волгоградской области режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции было выявлено около 4 тысяч нарушений. В общественных местах плотность нарядов была увеличена в 1,5 раза. Организовано 8 постов по контролю за пребывающими из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Ежесуточно в регионе несут службу 630 полицейских и 430 сотрудников Росгвардии.



