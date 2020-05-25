ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей

Экономика 25.05.2020 11:36 Новости компаний
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25.05.2020 11:36 Новости компаний
За время действия государственной программы льготного кредитования на выплату зарплаты ВТБ выдал более 18 млрд рублей, являясь крупнейшим кредитором по данному проекту. Поддержка по подписанным соглашениям предназначена для более чем 200 тыс. человек – сотрудников компаний из пострадавших от COVID-19 отраслей.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, одобрение по кредитам на выплату зарплаты получили более 5000 предприятий. Объем одобренных заявок составил 28 млрд рублей.
Заемные средства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из отраслей, утвержденных Правительством РФ, предоставляются на выплату зарплаты в рамках действующей государственной программы на срок до 12 месяцев, со ставкой 0% на первые полгода и 3,5% - на оставшийся период. Для подачи заявки наличие зарплатного проекта и залогового обеспечения не требуется.
С 1 июня ВТБ будет также предоставлять финансирование по новой программе поддержки занятости со ставкой 2% годовых. Заемные средства будут выдаваться представителям пострадавших отраслей на цели возобновления деятельности. До 1 декабря 2020 года будет предоставлена отсрочка платежей по данному кредиту, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80%, государством будет погашено от 50 до 100% задолженности клиента. По данной программе, также как и по программе льготного кредитования на выплату зарплаты, прогнозируется значительный объем обращений и кредитования.
"Каждому предпринимателю, обратившемуся в ВТБ за поддержкой, банк готов предложить различные эффективные решения для его бизнеса" , - отмечают в банке.
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