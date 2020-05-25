Волгоградок хотят оставить без "Женской радости"

Общество 25.05.2020 12:01
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25.05.2020 12:01
Несколько объектов, которые чиновники считают самовольными постройками, планируются к сносу в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», по этому поводу в администрации района соберется комиссия для принятия соответствующего решения. Незаконными постройками в администрации Центрального района Волгограда считают павильон «Женская радость», где торгуют бельем, купальниками и трикотажем, расположенном на проспекте Ленина 16а: бетонное ограждение на ул. Бакинская, 2 и павильон около дома №5 по ул. Ткачева.
Напомним, с начала этого года в Волгограде было выявлено 55 самовольных объектов. Практически все они "приговорены" чиновниками к сносу.
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