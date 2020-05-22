Увеличилось количество зараженных коронавирусом в психоневрологическом интернате в Волгоградской области





Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в психоневрологическом интернате в Жирновском районе Волгоградской области увеличилось до 53 человек. Эта информация, сообщает ИА «Высота 102», прозвучала на сегодняшнем брифинге из уст заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова. Три назад сообщалось о 30 заразившихся пациентах интерната. Сорок пять человек находятся на лечении в Жирновской ЦРБ, где были развернуты дополнительные койки, восемь – в Камышинской ЦРБ.

В настоящее время проводится эпидрасследование – специалисты Роспотребнадзора пытаются определить источник заражения. Учреждение в последнее время работало в закрытом режиме.



