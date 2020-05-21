«Разбираемся вручную»: волгоградские чиновники подтвердили наличие жизни в «мертвых» ТРЦ

Общество 21.05.2020 13:46
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21.05.2020 13:46
Торгово-развлекательные комплексы в Волгограде власти пока открывать не планируют. Как сообщает ИА «Высота 102», это подтвердила заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко. По ее словам, это связано с тем, что ТРЦ являются местами массового скопления граждан, что увеличивает риск распространения коронавирусной инфекции. «Были слухи, что якобы открываются два ТРЦ, однако потом выяснилось, что просто не так поняли положения постановления губернатора о возобновлении работы некоторых организаций», - уточнила Наталья Лисименко.
При этом она пояснила, что некоторые отделы в ТРЦ работают, но на законных основаниях, так как деятельность таких организаций не приостанавливалась в связи с введением ограничительных мер. Речь идет, например, о салонах связи, продуктовых супермаркетов и т.д. В то же время Наталья Лисименко признала, что есть факты злоупотребления со стороны некоторых торговых компаний, которые включают в перечень продаваемых непродовольственных товаров что-то из перечня, утвержденного правительством РФ в качестве первой необходимости, и на этом основании ведут деятельность. «В таких случаях разбираемся вручную», - заявила замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области.
Напомним, с 20 мая в Волгоградской области согласно постановлению губернатора расширен перечень организаций и предприятий, которые возобновили свою работу. Среди них – стоматологии, которым теперь разрешено оказывать плановую помощь, косметические салоны, а также торговые предприятия, которые имеют отдельный вход и необходимые площади для исключения скопления граждан.
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