Общество 21.05.2020 13:08
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21.05.2020 13:08
Административная практика в отношении гуляющих толпами и нарушающих масочный режим в Волгоградской области будет ужесточаться. Об этом сегодня на брифинге заявила замруководителя аппарата губернатора региона Наталья Лисименко, сообщает ИА «Высота 102».
По ее словам, жители не оценили лояльный подход представителей власти, которые штрафовали нарушителей гораздо реже, чем в других регионах. Так, накануне в области составлено всего 115 административных протоколов. «По сравнению с другими субъектами - это мало. Люди эту разницу не чувствуют. С сегодняшнего дня к рейдовым мероприятиям добавим ведомственный мониторинг. Будем следить за соблюдением социальной дистанции и наличием средств индивидуальной защиты», - рассказала Лисименко.
Замруководителя аппарата губернатора выразила возмущение тем, как жители фривольно отнеслись к введенным послаблениям режима особой готовности. По ее словам, люди ходят по улицам толпами, хотя разрешили гулять по двое. «На детских площадках срывают ограничительные ленты, дети пользуются каруселями. Разрешили индивидуальные занятия физкультурой, но мы видим, что на спортплощадках вовсю играют в футбол», - сетует госпожа Лисименко.
В результате, ситуация с заболеваемостью в регионе, как отметила чиновница, остается напряженной и возникают новые очаги инфицирования коронавирусом.
Лисименко напомнила, что за нарушение установленного режима статьей 20.6.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.
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