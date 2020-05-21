Красивые щеночки и больные дети: мошенники лихо разводят волгоградцев на деньги





850 тысяч рублей за минувшие сутки добровольно перевели волгоградцы мошенникам, купившись на их уловки. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе УМВД по Волгограду.

28-летняя жительница Дзержинского района перевела 5 тысяч рублей своей знакомой, получив от нее в соцсети сообщение о заболевшем ребенке. Уже после перечисления суммы женщина связалась с приятельницей, которая сообщила о своем взломанном аккаунте в интернете.

29-летняя жительница Ворошиловского района не устояла от умилительных фотографий щенка хаски на одном из сайтов объявлений и перечислила продавцу 6 тысяч тысяч рублей.

На связь с покупательницей псевдозаводчик собак больше не выходил.

Несколько горожан лишились гораздо больших денежных сумм после звонков якобы сотрудников служб безопасности банков. К примеру, 27-летний волгоградец перевел преступникам 147 тысяч рублей.

В полиции напоминают, что сотрудники банков не могут запрашивать персональные данные, а также предлагать перевести денежные средства на посторонние счета. «Если абонент просит сообщить конфиденциальные данные карты, код и информации из смс-сообщений – знайте, это мошенники, незамедлительно прекратите этот разговор», - предупреждают в УМВД по Волгограду.



