Общество

Волгоградские эпидемиологи разъяснили правила обращения с покупателями без масок

Общество 21.05.2020 10:25
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21.05.2020 10:25


Что делать, если покупатель в магазин пришел без маски? Обслуживать его или нет? Не будет ли считаться отказ в обслуживании такого покупателя необоснованным уклонением от заключения публичного договора розничной купли-продажи? Такими вопросами забросали торговые организации Роспотребнадзор. Как сообщает ИА «Высота 102», в региональном управлении Роспотребнадзора дали соответствующие пояснения, смысл которых заключается в следующем – «ненасильственное воспрепятствование гражданам-потребителям без масок в посещении торговых мест и доступе к товарам с целью их приобретения не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие права потребителей». В ведомстве напомнили, что ношение гражданами масок рассматривается как важная профилактическая мера в  качестве средства защиты «барьерного» типа. При этом в регионе был принят нормативный правовой акт, возлагающий на граждан обязанность ношения масок в определенных местах, что подразумевает соблюдение этими лицами данной обязанности, как и привлечение виновных в его не соблюдении такого режима к ответственности. Так что, если в магазине покупателя без маски  отказались обслуживать, основания для такого отказа у торговой организации есть. 
Напомним, масочно-перчаточный режим в регионе был введен с 20 мая. С этого времени жители региона должны использовать средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест, в частности, в магазинах, в транспорте, на остановках и т.д.

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