В Волгограде работник автомойки угнал иномарку клиентки

Происшествия 20.05.2020 10:20
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20.05.2020 10:20
Автомобиль «Киа Рио» угнал с автомойки в Краснооктябрьском районе 38-летний мойщик. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, о пропаже иномарки 18 мая в полицию заявила 37-летняя владельца автомашины.
Женщина сообщила, что несколько часов назад оставила свой автомобиль на автомойке, но он пропал.
В это же самое время инспекторы ГИБДД зафиксировали на территории Тракторозаводского района Волгограда дорожное происшествие с участием автомобиля «Киа Рио». Как выяснилось, 38-летний мужчина, который находился пьяным за рулем иномарки, заехал на территорию детской площадки и повредил установленные там качели. Стражи порядка установили, что транспортное средство не является собственностью мужчины, который, будучи неоднократно судим, находится в федеральном розыске по подозрению в совершении грабежа. Полицейские выяснили, что правонарушитель и угонщик автомобиля одно и то же лицо.
Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что является сотрудником автомойки. В то утро он употребил спиртные напитки и, воспользовавшись машиной клиентки, решил покататься по городу.
По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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