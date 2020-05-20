В разгар пандемии в центре Волгограда сгорела сауна





Аварийный режим электроприбора стал причиной пожара в пятиэтажном здании на улице Краснознаменской в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на цокольном этаже в помещении размером 6 квадратных метров горела деревянная обшивка. Сигнал о возгорании поступил диспетчерам пожарно-спасательной части около 20.50. Спустя 15 минут пожар ликвидировали.

По сведениям информагентства, огонь бушевал в одной из саун ресторанного комплекса, которую арендует индивидуальный предприниматель. Напомним, что в соответствии с постановлением губернатора, деятельность подобных заведений в период пандемии запрещена.

В 23.30 вблизи тоже же самого гостинично-развлекательного комплекса загорелось деревянное строение площадью 50 квадратных метров. Пожарные расчёты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23.52. Погибших и пострадавших нет. По неофициальным данным, причиной возгорания мог стать поджог.



