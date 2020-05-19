Память бывшего прокурора области увековечат в Волгограде

Общество 19.05.2020 10:10
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19.05.2020 10:10
Мемориальная доска бывшему прокурору Волгоградской области Виктору Петровичу Шарахину будет установлена на фасаде дома №6 по ул. Порт-Саида, где он жил. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение принято Волгоградской городской думой. Виктор Петрович Шарахин был прокурором Волгоградской области с 1966 по 1985 годы, он являлся участником Сталинградской битвы. Обязательства по уходу за мемориальной доской берет на себя прокуратура Волгоградской области. Средства на изготовление мемориальной доски собрали ветераны и сотрудники надзорного органа.
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