В Волгоградскую область коронавирус завезли из Воронежа и Москвы

Общество 16.05.2020 15:26
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16.05.2020 15:26
В Волгоградской области из новых случаев заражения коронавирусом 9 – завозные. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, инфекцию «транспортировали» из Москвы и Воронежа. Сорок пять жителей региона заразились от больных COVID-19. Тридцать два человека обратились за медпомощью при появлении признаков болезни.
Среди заразившихся – 1 ребенок до 6 лет, два ребенка – до 14 лет, 2 подростка – до 17 лет. Возраст десяти человек – от 18 до 29 лет. Еще 36 человек – от 30 до 49 лет. Также среди новых заболевших 23 жителя региона возрастом от 50 до 64 лет и 12 человек – старше 65 лет.
Больше всего случаев коронавирусной инфекции по-прежнему в Волгограде. Здесь за минувшие сутки заболели 44 человека. Новыми пациентами волгоградских инфекционных госпиталей стали 8 жителей Михайловского района. Шесть заболевших – в Урюпинском и пять в Камышинском районах. В Среднеахтубинском районе заразились 4 человека, в Николаевском – 3, в Дубовском районе и в Волжском - по 2. По одному новому случаю зафиксировано в Быковском, Даниловском, Еланском, Жирновском, Иловлинском, Киквидзенском, Котельниковском, Кумылженском, Ленинском, Светлоярском, Старополтавском и Палласовском районах.
Всего за минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 86 новых случаев коронавируса.
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