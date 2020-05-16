В Волгоградскую область коронавирус завезли из Воронежа и Москвы





В Волгоградской области из новых случаев заражения коронавирусом 9 – завозные. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, инфекцию «транспортировали» из Москвы и Воронежа. Сорок пять жителей региона заразились от больных COVID-19. Тридцать два человека обратились за медпомощью при появлении признаков болезни.

Среди заразившихся – 1 ребенок до 6 лет, два ребенка – до 14 лет, 2 подростка – до 17 лет. Возраст десяти человек – от 18 до 29 лет. Еще 36 человек – от 30 до 49 лет. Также среди новых заболевших 23 жителя региона возрастом от 50 до 64 лет и 12 человек – старше 65 лет.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции по-прежнему в Волгограде. Здесь за минувшие сутки заболели 44 человека. Новыми пациентами волгоградских инфекционных госпиталей стали 8 жителей Михайловского района. Шесть заболевших – в Урюпинском и пять в Камышинском районах. В Среднеахтубинском районе заразились 4 человека, в Николаевском – 3, в Дубовском районе и в Волжском - по 2. По одному новому случаю зафиксировано в Быковском, Даниловском, Еланском, Жирновском, Иловлинском, Киквидзенском, Котельниковском, Кумылженском, Ленинском, Светлоярском, Старополтавском и Палласовском районах.

Всего за минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 86 новых случаев коронавируса.



