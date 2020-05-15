В Волгограде пожилым садоводам доставят маски прямо на дачи





18 и 19 мая волонтеры отправятся в СНТ Волгограда для вручения масок и перчаток пенсионерам. Об этом сегодня журналистам сообщил глава администрации Дзержинского района Сергей Таций. «Предварительно созвонимся и договоримся о времени приезда. Если на дачах окажутся пожилые жители других районов города или области, то и они получат комплекты индивидуальной защиты», - пояснил Таций.

К раздаче масок со сменными фильтрами и резиновых перчаток гражданам старше 60 лет в Волгограде приступили накануне. Подомовые обходы осуществляют волонтеры подростковых клубов, ОНФ и сотрудники образовательных учреждений. Последний день выдачи – 19 мая. С 20 мая, напомним, в регионе начнет действовать масочный режим, объявленный губернатором Волгоградской области.

В районах областного центра ежедневно с 9 до 18 часов также открыты пункты выдачи средств защиты. Список адресов , по которым могут обращаться родственники или близкие пожилых людей, опубликован на сайте администрации Волгограда. «Мы проявляем максимальную лояльность и доверие. Не требуем подтверждения справок или паспортов», - отметил Сергей Таций.



