В Волгограде пожилым садоводам доставят маски прямо на дачи

Общество 15.05.2020 12:37
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15.05.2020 12:37
18 и 19 мая волонтеры отправятся в СНТ Волгограда для вручения масок и перчаток пенсионерам. Об этом сегодня журналистам сообщил глава администрации Дзержинского района Сергей Таций. «Предварительно созвонимся и договоримся о времени приезда. Если на дачах окажутся пожилые жители других районов города или области, то и они получат комплекты индивидуальной защиты», - пояснил Таций.
К раздаче масок со сменными фильтрами и резиновых перчаток гражданам старше 60 лет в Волгограде приступили накануне. Подомовые обходы осуществляют волонтеры подростковых клубов, ОНФ и сотрудники образовательных учреждений. Последний день выдачи – 19 мая. С 20 мая, напомним, в регионе начнет действовать масочный режим, объявленный губернатором Волгоградской области.
В районах областного центра ежедневно с 9 до 18 часов также открыты пункты выдачи средств защиты. Список адресов, по которым могут обращаться родственники или близкие пожилых людей, опубликован на сайте администрации Волгограда. «Мы проявляем максимальную лояльность и доверие. Не требуем подтверждения справок или паспортов», - отметил Сергей Таций.
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