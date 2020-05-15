Общество

В Волгограде начали капитальный ремонт Астраханского моста

Общество 15.05.2020 12:13
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15.05.2020 12:13


Сегодня специалисты подрядной организации приступили к комплексной реконструкции покрытия на Астраханском путепроводе, соединяющим Центральный и Ворошиловский районы Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, планируется восстановить 8500 кв.м. покрытия. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В настоящее время на объекте снимают старый слой асфальта  с помощью фрезеровальной машины.  Учитывая интенсивный трафик движения,  проезд транспорта ограничивается  только на том участке, где  работает спецтехника.
После фрезерования и подготовки основания подрядная компания уложит два слоя асфальтобетонной смеси – выравнивающий и финишный, в состав которого входят    специальные минеральные добавки, обеспечивающие высокий уровень прочности полотна.
В комплекс работ также  входит замена бордюрных ограждений, восстановление колодезных групп, а также укрепление дорожного основания. При этом используется спецтехника, разрешенная к эксплуатации  на сооружениях такого типа.
Проезжая часть моста не получала комплексного обновления свыше 15 лет, в результате чего пришла в неудовлетворительное состояние, что вызывало справедливые нарекания горожан. Всего в областном центре в течение текущего сезона предстоит комплексно обновить и построить свыше 40 дорог. В настоящее время реконструкция ведется одновременно в семи районах.

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