В Волгограде бесплатные маски и перчатки для пожилых доставят старшим по подъездам





С сегодняшнего дня администрация Волгограда начинает выдачу бесплатных комплектов средств индивидуальной защиты для жителей старше 60 лет. В каждый индивидуально упакованный комплект входят маска со сменными защитными фильтрами и перчатки многоразового использования. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, механизм выдачи разработан таким образом, чтобы исключить необходимость выхода из дома самих получателей комплектов.

Представители муниципалитета в течение ближайших дней посетят на дому (лично либо через старших по подъезду) жителей в возрасте 60 лет и старше, чтобы передать средства индивидуальной защиты.

Также с 14 мая в администрации работает единый телефон «горячей линии» 30-13-13, по которому волгоградцы могут оставить заявку на получение комплекта в удобное время или узнать адрес ближайшего пункта, где бесплатный комплект для пенсионера смогут получить его родственники или соседи.

Для удобства горожан во всех районах будет открыто свыше 200 пунктов выдачи. При желании волгоградцы могут напрямую обратиться в ближайший пункт выдачи по указанному телефону. Выдача бесплатных комплектов производится любым представителям указанной возрастной группы, самим волгоградцам пенсионного возраста нет необходимости покидать место жительства для получения комплекта. В условиях сложной эпидемиологической обстановки людям, входящим в группу риска, необходимо соблюдать домашний режим и выходить из дома только в исключительных случаях.

Напомним, что маски и перчатки для лиц, достигших 60-летнего возраста, предоставляются бесплатно, представители муниципалитета ни при каких обстоятельствах не потребуют оплатить комплект средств индивидуальной защиты, стоимость его доставки или любых других связанных с этим услуг. С 20 мая жители региона смогут посещать общественные места только при наличии средств индивидуальной защиты.