Общество 09.05.2020 07:50
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09.05.2020 07:50
Священная дата 9 мая – навсегда в сердце каждого, кто знает, какой ценой достался мир, кто превыше всего ставит честь и свободу Родины.
От имени коллектива нефтяников, лично от себя с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне поздравляет Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК» Николай Николаев.
Дорогие ветераны, труженики тыла, дети Сталинграда, жители Волгоградской области!
9 мая, в День Победы, каждый из нас особенно сильно ощущает великую силу народного единства, которое всегда играло решающую роль в защите интересов нашей Родины. С глубочайшим уважением и благодарностью мы чествуем тех, кто отстоял независимость и будущее нашей страны, стал гордостью и славой Отечества.
Много лет в РИТЭКе существует добрая и очень важная традиция: в преддверии Дня Победы навещать ветеранов и тружеников тыла, чтобы вручить им цветы и подарки. В этом году сложная эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в празднование знаменательной даты, однако без внимания пожилые люди не останутся. Ветеранам перечислены денежные средства, доставлены продуктовые наборы и карточки аптечных сетей. Связь поколений для нас – не просто слова. Преемственность, профессиональная и духовная – это образ жизни, принцип согласованной работы на результат.
С особыми чувствами этот день встречают в городе-герое Волгограде, который в дни празднования становится Сталинградом. На этой священной земле произошел переломный для всего мира момент, и именно отсюда начался путь к Победе.
Жить и работать здесь – великая честь и большая ответственность. Мы воодушевлены тем победным сталинградским духом, который нам передали отцы, деды и прадеды. И сегодня наша святая обязанность справляться со всеми вызовами времени. Уверен, вместе мы преодолеем трудности, добьемся успеха и процветания, откроем новые возможности для наших детей и внуков.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! За свободу и независимость Родины. За ваш послевоенный труд, за все, что вы сделали для будущего. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучной и мирной жизни!
С Днем Победы!
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