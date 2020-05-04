Зацветет и заиграет: в Волгограде обустраивают лагерь «Орленок»

Общество 04.05.2020 12:08
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04.05.2020 12:08
Новые объекты для отдыха и досуга детей к июню текущего года появятся на территории муниципального оздоровительного центра «Орленок» в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе мэрии, определены подрядные организации, которые выйдут на объект уже в мае.
К первому летнему месяцу им предстоит создать несколько новых зон дополнительного образования, активного отдыха и спорта. Так, в лагере «Орленок» будет построен павильон для занятия шахматами площадью более 50 кв.м, рассчитанный на 15 игровых столов. Перед входом на террасе разместится площадка для наземных ростовых шахмат. Рядом с шахматным павильоном будут построены три беседки-перголы, выполненные из стальных и деревянных элементов с кровлей из светопропускающих элементов. Полы беседок будут покрыты террасной доской из лиственницы. Здесь дети и подростки смогут играть в пинг-понг – для чего в беседках установят шесть украшенных мозаичными элементами игровых столов. Вокруг многофункциональной спортивной площадки, открытой в прошлом году, рабочие возведут трибуны на 448 мест с навесами.
На территории новых досугово-игровых зон обустроят пешеходные дорожки и лужайки. На территории площадью порядка 1,4 тысячи квадратных метров специалисты уложат рулонный газон, высадят кусты бирючины, барбариса, сибирского белого дерна, 22 саженца дуба и каштана. Появится здесь и современный поливочный водопровод.
Предусматривается также монтаж площадки для занятий воркаутом и многофункциональной игровой площадки с качелями, гамаками, батутами. Эти зоны будут оборудованы резиновым травмобезопасным покрытием. Гарантийный срок на все выполненные работы составит не менее трех лет.
В 2019 году «Орленок» отметил 75-летний юбилей. В прошлом году в учреждении отдохнули около 4000 юных волгоградцев. Кроме того, на базе учреждения регулярно проводятся различные форумы, а также спортивные и культурные мероприятия. Главная городская площадка для летнего отдыха постоянно развивается. К юбилею лагеря был открыт скалодром на три дорожки высотой - 7,5 метра и многофункциональная спортивная площадка для занятий футболом, волейболом, баскетболом и стритболом с травмобезопасным покрытием и освещением. Есть на территории лагеря оборудованные спортплощадки, веревочный парк «Вертикаль», бассейн, стадион, библиотека и множество других, необходимых для проведения хорошего досуга и отдыха детей, объектов. Для нагрева воды были установлены солнечные батареи, капитально отремонтирована столовая, созданы новый крытый эстрадно-театральный комплекс на 600 посадочных мест и пространство «КОСМОС» для занятий дополнительным образованием, обустроены площадки с уличными тренажерами.
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