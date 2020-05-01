Спортивным микрорайоном станет Родниковая долина в Волгограде





Участники общественных слушаний поддержали предложение застройщика возвести на улице Родниковой в Советском районе крытое тренировочное поле и многофункциональную площадку. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, сейчас расположенный рядом с микрорайоном участок в границах улиц Курсекова, Степанищева, Шумского относится к жилой зоне смешанной застройки. Согласно проекту, предложенному ООО «Родниковая долина», на площади 15 га появятся несколько социальных объектов, включая спортивные. Предполагается также проведение работ по благоустройству с высадкой деревьев, цветов и кустарников, укладкой газона и обустройством тротуаров.

Все предложения, озвученные волгоградцами во время слушаний, будут учтены при подготовке заключения. После этого «Родниковая долина» сможет приступить к разработке проектной документации.

Два года назад в новом жилом секторе открыли первую в Волгограде за последние 20 лет школу на тысячу мест. Здесь также работает два детских сада, на очереди открытие еще одного - работы по его возведению уже ведутся. Кроме того, в прошлом году мэрия и компания-инвестор начали подготовку к строительству магистрали по улице Родниковой. Разработчик планирует построить 4-х полосную дорогу с шириной проездной части 16 метров и тротуаром. Проект также предусматривает возведение всей необходимой инфраструктуры – строительство линий наружного освещения, установку ливневой канализации с дождеприемными колодцами.



