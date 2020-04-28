В Волгограде создают государственную систему защиты персональных данных





Безопасность персональных данных пользователей, которые будут обрабатываться в государственных информационных системах органов исполнительной власти Волгоградской области, обеспечит ГИС УИБ. Как сообщает ИА «Высота 102», постановление о создании «Региональной системы управления мероприятиями по обеспечению информационной безопасности Волгоградской области» (ГИС УИБ) для защиты информации подписал глава региона. Контроль за исполнением указанного постановления возложен на первого заместителя губернатора Валерия Бахина.

Отмечается, что ГИС УИБ создается с целью обеспечения соблюдения требований по безопасности информации, обрабатываемой в государственных информационных системах, информационных системах персональных данных и иных информационных системах органов исполнительной власти Волгоградской области и органов местного самоуправления муниципальных образований региона.

Оператором ГИС УИБ является комитет информационных технологий Волгоградской области, а техническое сопровождение осуществляет ГБУ Волгоградской области «Центр информационных технологий Волгоградской области».

Напомним, что ранее губернатор Андрей Бочаров поручил своим подчиненным в срок до 27 апреля подготовить предложения по введению системы электронных пропусков в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации по COVID-19 в регионе. Недавно стало известно о появлении сайта пропуск34.рф, где, видимо, должно было происходить оформление заявок на выдачу кодированных пропусков жителям региона. Однако накануне заместитель губернатора Анна Писемская сообщила, что систему QR-кодов в регионе пока вводить не будут , так как существующие ограничительные меры пока достаточны для контроля над ситуацией. Однако чиновники не исключают введения цифровых пропусков при осложнении эпидемиологической обстановки. Писемская отметила, что в случае введения цифровых пропусков, «обслуживать данную систему будут исключительно государственные компании при безусловном и неукоснительном соблюдении требований безопасности, в том числе требований по защите персональных данных и их обработки».



