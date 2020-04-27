В Волгоградской области пока отказались от введения цифровых пропусков

«Если такая пропускная система будет работать, то исключительно на государственной платформе», - отметила Анна Писемская. При этом она не стала комментировать распространяемую некоторыми ресурсами информацию о домене пропуск34.рф, якобы зарегистрированном на частное лицо.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что губернатор Андрей Бочаров поручил своим подчиненным в срок до 27 апреля подготовить предложения по введению системы пропусков в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Контролировать подготовку к введению в регионе системы цифровых пропусков было поручено первому заместителю губернатора Волгоградской области Валерию Бахину. Накануне стало известно о появлении сайта пропуск34.рф, где, видимо, должно было происходить оформление заявок на выдачу кодированных пропусков жителям региона.