В Волгоградской области пока отказались от введения цифровых пропусков

Общество 27.04.2020 13:10
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27.04.2020 13:10
Об этом заявила сегодня заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская. Как сообщает ИА «Высота 102», Анна Писемская пояснила, что принятые сегодня меры достаточны для контроля за ситуацией, поэтому в ближайшее время систему QR-кодов в регионе вводить не собираются. В то же время при осложнении эпидемиологической обстановки ужесточение ограничительных мер возможно, в том числе это касается и введения цифровых пропусков. «Мы должны быть готовы к любому сценарию, поэтому прорабатываем все варианты», - уточнила замгубернатора.
«Если такая пропускная система будет работать, то исключительно на государственной платформе», - отметила Анна Писемская. При этом она не стала комментировать распространяемую некоторыми ресурсами информацию о домене пропуск34.рф, якобы зарегистрированном на частное лицо.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что губернатор Андрей Бочаров поручил своим подчиненным в срок до 27 апреля подготовить предложения по введению системы пропусков в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Контролировать подготовку к введению в регионе системы цифровых пропусков было поручено первому заместителю губернатора Волгоградской области Валерию Бахину. Накануне стало известно о появлении сайта пропуск34.рф, где, видимо, должно было происходить оформление заявок на выдачу кодированных пропусков жителям региона.
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