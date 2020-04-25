Общество

Судебные приставы Волгоградской области ушли в параллельную реальность

Общество 25.04.2020 17:46
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25.04.2020 17:46


На работу Федеральной службы судебных приставов во время режима самоизоляции жалуются жители Волгограда. В редакцию ИА «Высота 102» поступают многочисленные звонки от граждан, которые не могут дозвониться до районных отделов – телефоны просто не отвечают. «С моей банковской карты сняли последние деньги. Я сижу дома без работы, которую потеряла из-за пандемии. В смс-сообщении из банка о снятии средств был указан номер какого-то исполнительного производства, фамилия пристава и номера телефонов для справок. Я звонила в Центральный район судебных приставов по указанным телефонам в течение нескольких дней, но трубку так никто и не взял. Узнать, за что сняты деньги, что за неизвестное исполнительное производство - не представляется возможным. Я не отказываюсь платить, но нужно хотя бы понимать, за что», - рассказала ИА «Высота 102» жительница Волгограда Светлана К. Помимо всего прочего, волгоградцы не могут разобраться с арестами имущества. «Неожиданно пришло письмо о запрещении сделок с недвижимым имуществом. Что, почему? Ничего не могу узнать – телефоны не отвечают, поехать в отдел не могу из-за введенных ограничений. Нельзя же так федеральной службе отрываться от реальности. Почему возможно дозвониться в городскую администрацию, полицию, а к судебным приставам нет?», - говорит постоянный читатель ИА «Высота 102» Дмитрий Б. 
Редакция обращалась с вопросами в пресс-службу УФССП по Волгоградской области, но узнать номера телефонов, по которым люди все-таки могли бы дозвониться в районные отделы судебных приставов и получить ответы на волнующие их вопросы, так и не удалось.

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