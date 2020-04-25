Судебные приставы Волгоградской области ушли в параллельную реальность

Общество 25.04.2020 17:46
0
25.04.2020 17:46
На работу Федеральной службы судебных приставов во время режима самоизоляции жалуются жители Волгограда. В редакцию ИА «Высота 102» поступают многочисленные звонки от граждан, которые не могут дозвониться до районных отделов – телефоны просто не отвечают. «С моей банковской карты сняли последние деньги. Я сижу дома без работы, которую потеряла из-за пандемии. В смс-сообщении из банка о снятии средств был указан номер какого-то исполнительного производства, фамилия пристава и номера телефонов для справок. Я звонила в Центральный район судебных приставов по указанным телефонам в течение нескольких дней, но трубку так никто и не взял. Узнать, за что сняты деньги, что за неизвестное исполнительное производство - не представляется возможным. Я не отказываюсь платить, но нужно хотя бы понимать, за что», - рассказала ИА «Высота 102» жительница Волгограда Светлана К. Помимо всего прочего, волгоградцы не могут разобраться с арестами имущества. «Неожиданно пришло письмо о запрещении сделок с недвижимым имуществом. Что, почему? Ничего не могу узнать – телефоны не отвечают, поехать в отдел не могу из-за введенных ограничений. Нельзя же так федеральной службе отрываться от реальности. Почему возможно дозвониться в городскую администрацию, полицию, а к судебным приставам нет?», - говорит постоянный читатель ИА «Высота 102» Дмитрий Б.
Редакция обращалась с вопросами в пресс-службу УФССП по Волгоградской области, но узнать номера телефонов, по которым люди все-таки могли бы дозвониться в районные отделы судебных приставов и получить ответы на волнующие их вопросы, так и не удалось.
Реклама
В Волгограде досрочно открыли еще одну клинику для больных коронавирусом25.04.2020 18:43
Общество 25.04.2020 18:43
На трассах Волгоградской области усилен контроль за транспортом из-за COVID-1925.04.2020 16:12
Общество 25.04.2020 16:12
Клининг по-армейски провели на «Красном октябре» в Волгограде (ВИДЕО)25.04.2020 14:07
Общество 25.04.2020 14:07
Суд понял двоих жителей Волгоградской области, гулявших со спиртным без справки25.04.2020 12:18
Общество 25.04.2020 12:18
По примеру Карацупы: пограничники Волгоградской области в непрерывном дозоре25.04.2020 09:37
Общество 25.04.2020 09:37
Коронавирус обнаружили у приехавшего в Волгоградскую область жителя Чечни24.04.2020 19:45
Общество 24.04.2020 19:45
«Отвезти тестю на дачу гроб»: волгоградские таксисты хотят помощи от власти24.04.2020 17:34
Общество 24.04.2020 17:34
В Волгограде эксперты признали безвредным соседство суда и памятника архитектуры24.04.2020 15:55
Общество 24.04.2020 15:55
В Волгограде движение скоростного трамвая остановят из-за дезинфекции24.04.2020 14:36
Общество 24.04.2020 14:36
В Роспотребнадзоре Волгоградской области одобряют продление режима самоизоляции24.04.2020 13:23
Общество 24.04.2020 13:23
Пятеро умерли: в Волгоградской области еще два летальных исхода от коронавируса24.04.2020 12:40
Общество 24.04.2020 12:40
УФНС России по Волгоградской области объявило о свободных вакансиях24.04.2020 11:39
Общество 24.04.2020 11:39
В Волгоградской области может пойти снег24.04.2020 11:24
Общество 24.04.2020 11:24
Самоизоляция обязательна: волгоградцев с простудой обяжут сидеть дома23.04.2020 22:58
Общество 23.04.2020 22:58
Главврач больницы в Волгоградской области остался без работы из-за коронавируса23.04.2020 17:40
Общество 23.04.2020 17:40
Реклама