



Работы по благоустройству у здания Волгоградского гарнизонного военного суда, расположенного на территории бывшего Качинского училища, не повредят восприятию объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс сооружений Сталинградского гражданского аэродрома». К такому выводу, как сообщает ИА «Высота 102», пришли эксперты, изучив проектную документацию и фотоматериалы.

Согласно документам, благоустраиваемая территория расположена в Дзержинском районе, ее площадь составляет 3867 кв.м. Проектом предусмотрена организация местного проезда для доставки осужденных к зданию суда, устройство автомобильной парковки и крытого навеса для служащих, а также решетчатого бокса для высадки и посадки осужденных. На улице предусмотрена зона отдыха для посетителей с двумя клумбами и газоном, скамейками для отдыха и урнами, а также отдельная зона отдыха для служащих с беседкой, скамейками и урнами. Забор будет, но не сплошной.

По мнению экспертов, проектные решения по благоустройству территории не нарушают пространственно-планировочную и объемно-пространственную композицию, и не мешает восприятию объекта культурного наследия в целом, так и элементов, входящих в его ансамбль.

Отмечается, что в проектной документации строительство, реконструкция или ремонт зданий и сооружений не предусматривается. Зато описаны требования к производству работ, которые также устроили экспертов.





Историческая справка: В мае 1918 года в Царицыне был сформирован авиаотряд из двух аэропланов красвоенлета А. Шаврова, пополнившийся через два месяца военными летчиками из московского авиаотряда В. Карпова и 1-го кубанского авиаотряда В. Кучинского. Только за август–ноябрь 1918 года было совершено 169 боевых вылетов. В 1919 году 5 авиаотрядов, действовавших на Царицынском фронте, были объединены под командованием летчика В. Хрипина. Авиаторы с воздуха, используя гидросамолеты, прикрывали действия Волжской военной флотилии и Красной Армии у Дубовки. 6 февраля 1929 года был издан приказ Революционного Военного Совета СССР о создании в Сталинграде 7-й военной авиационной школы летчиков, а в феврале 1930 года она уже начала свою работу. Распоряжением штаба РККА от 1 июля 1930 г. № 6/20522 школе был присвоено наименование: «7-я Сталинградская военноавиационная школа им. Сталинградского Краснознаменного пролетариата». Основные строительные работы были перенесены в район аэродрома, где началось строительство авиагородка. К сожалению, осталось мало документов, которые позволили бы пролить свет на проектирование и строительство здесь отдельных зданий. Тем не менее, по сообщению газеты «Сталинградская правда» от 1936 года, известно, что 2 января в авиагородке был открыт второй Дом Красной Армии. По своему оборудованию и красоте он являлся одним из лучших в Советском Союзе. Территория авиагородка имела продуманную компактную планировку и включала в себя около 20 капитальных зданий. Приказом министерства культуры Волгоградской области от 21 января 2015 г. № 01-20/104 были установлены границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс сооружений Сталинградского гражданского аэродрома», нач.30-х гг., расположенного по адресу: г.Волгоград, Дзержинский район, в границах Качинского училища, и правовые режимы использования территории.



