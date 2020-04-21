Общество

На должность прокурора Волгоградской области рассматривают сибиряка

Общество 21.04.2020 22:30
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21.04.2020 22:30


Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко является наиболее вероятным кандидатом на пост прокурора Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», сейчас идет процесс оформления документов по переводу молодого, высокопрофессионального и перспективного государственного советника юстиции 2 класса на новую должность. По информации источника информагентства, на Дениса Костенко, как фигуру энергичную, независимую и никем не ангажированную, делают большие ставки в Генеральной прокуратуре. На днях потенциальный новый руководитель будет представлен сотрудникам прокуратуры Волгоградской области. От надзорного органа ждут более эффективной работы с делами коррупционной направленности.


По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Денис Костенко родился в 1972 году в Омске. В 1994 году окончил юридический факультет Омского государственного университета. В послужном списке Дениса Костенко работа следователем прокуратуры Октябрьского района города Омска, старшим помощником прокурора Октябрьского района, прокурором отдела по надзору за соблюдением законов и законностью правовых актов прокуратуры Омской области, заместителем прокурора Октябрьского административного округа города Омска, заместителем Омского городского прокурора, начальником отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах прокуратуры Омской области, начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов безопасности и исполнением таможенного законодательства прокуратуры Омской области, заместителем прокурора Алтайского края, первым заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора. 
Денис Костенко награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью Руденко. в 2018 году Указом Президента Российской Федерации был назначен на должность Западно-Сибирского транспортного прокурора. 
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», сейчас Волгоградская областная дума начала экстренно готовиться к согласованию представления Генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора региона. Вносятся поправки в поправки в соответствующий закон «О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Волгоградской области».
Прокурор субъекта РФ назначается на должность Президентом по представлению Генеральным прокурором кандидатуры, согласованной регионом. При этом порядок согласования устанавливается на уровне субъекта.
Действующий прокурор Волгоградской области Максим Ершов в ближайшее время может быть переведен на работу в Забайкальский край. 
 


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