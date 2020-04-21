Регпарламент готовится к назначению нового прокурора Волгоградской области





Региональный парламент внес поправки в закон о согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Как пояснили в облдуме, изменения касаются порядка прохождения необходимых для этого документов.

В соответствии с действующим федеральным законодательством прокурор субъекта РФ назначается на должность Президентом по представлению Генеральным прокурором кандидатуры, согласованной регионом. При этом порядок данного согласования устанавливается на уровне субъекта.

Проект изменений регионального закона «О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Волгоградской области» прошел предварительное рассмотрение и был поддержан на заседании комитета регпарламента по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.

Вместе с тем в поправках Конституции РФ, которые будут рассмотрены на общероссийском голосовании, предусмотрен новый механизм назначения Генерального прокурора, его заместителей и региональных прокуроров. Предполагается, что их будет назначать Президент после консультаций с Советом Федерации.