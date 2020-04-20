Молодые специалисты Гремячинского ГОКа помогают пожилым людям

Общество 20.04.2020 09:51 Новости компаний
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20.04.2020 09:51 Новости компаний
Молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» приняли участие в волонтёрской акции, направленной на помощь старшему поколению жителей города Котельниково.
«Из-за сложившейся ситуации с распространением вируса COVID-19 пожилые люди оказались в группе риска. Они вынуждены находиться в самоизоляции и избегать скопления людей. Каждый выход из дома в магазин или за лекарствами для них — это серьезная опасность инфицирования. И в это непростое время им требуется помощь, например, с доставкой продуктов и лекарств, с оплатой коммунальных платежей, оказанием психологической поддержки. Очень важно донести до них и до их близких людей правильную информацию о вирусе», - сообщили ИА «Высота 102» на предприятии.
Молодежь Гремячинского ГОКа при содействии руководства ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» решила помочь бабушкам и дедушкам. Так и поступили молодые специалисты: они раздали памятки о профилактике заболевания COVID-19 и помогли с доставкой всего необходимого людям, живущим рядом с ними.
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа призывают всех помогать своим близким, бабушкам и дедушкам, соседям и знакомым. «ЕвроХим» против коронавируса!
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