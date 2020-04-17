Происшествия 17.04.2020 10:20
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17.04.2020 10:20
Водители трех автомобилей оказались причастными к смерти 44-летнего пешехода на трассе Волгоград-Москва в Иловлинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ночью водитель автомобиля "Volvo", который двигался в сторону Волгограда, совершил касательное столкновение правым зеркалом с идущим попутно по проезжей части пешеходом. Затем на пешехода совершили наезд движущиеся в попутном направлении автомашины "Renault DUSTER" под управлением 56-летнего жителя Тверской области и "Mercedes-Benz Actros" с полуприцепом под управлением 62-летнего жителя Дагестана. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.
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