Вернувшихся в Волгоград из эндемичных территорий беременных изолируют в роддоме





Более ста коек для беременных женщин и рожениц с подозрением на коронавирусную инфекцию или с уже подтвержденным диагнозом организованы на базе двух роддомов Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, с 10 апреля на базе родильного дома ГУЗ «Клиническая больница № 5» в Краснооктябрьском районе Волгограда организована работа инфекционного госпиталя. Здесь будут лечить беременных женщин и рожениц с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Подготовлены 40 коек, в том числе реанимационные.

Кроме того, с сегодняшнего дня в роддоме № 1 Тракторозаводского района действует провизорный госпиталь на 67 коек: сюда будут помещать беременных женщин и рожениц, подлежащих обязательному карантину. Речь идет о тех, кто вернулся с эндемичных территорий или контактировал с зараженными людьми.

На время перепрофилирования этих учреждений будущие мамы из Краснооктябрьского района Волгограда, Среднеахтубинского, Фроловского, Иловлинского районов области будут планово госпитализироваться в роддом клинической больницы скорой медицинской помощи № 7 и областной перинатальный центр № 2 Советского района Волгограда. Жительниц Тракторозаводского района Волгограда, Городищенского и Дубовского районов региона будут планово направлять в роддом Волжской городской больницы № 3 и областной перинатальный центр № 1 города Волжского. Экстренная госпитализация беременных женщин будет осуществляться в ближайшую медицинскую организацию, оказывающую помощь по родовспоможению. Все учреждения полностью подготовлены: их коечный фонд насчитывает порядка 800 мест.



