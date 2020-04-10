Волгоградцев будут судить за вечерние прогулки по набережной

Общество 10.04.2020 11:27
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10.04.2020 11:27
Гулявших накануне вечером на набережной в центре Волгограда привлекут к административной ответственности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские предупредили волгоградцев о недопустимости нарушения правил самоизоляции и предложили им вернуться домой. Однако некоторые горожане отказались это делать, сославшись на отсутствие правовых оснований. Стражи порядка составили протоколы за нарушение за невыполнение правил поведения при чрезвычайно ситуации или угрозе ее возникновения – по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Рассмотрением протоколов теперь займется суд, который определит меру ответственности – либо это будет предупреждение, либо штраф от 1 до 30 тысяч рублей.
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