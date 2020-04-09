В Волгограде возобновят работу скоростные трамваи

Общество 09.04.2020 17:52
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09.04.2020 17:52
С 10 апреля в Волгограде будут работать еще 10 маршрутов общественного транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, такое решение принято после запроса от предприятий, работающих в закрытом режиме. Нарушители режима самоизоляции продолжают пользоваться спецтранспортом, предназначенным для работников организаций жизнеобеспечения. Это приводит к высокой загруженности подвижного состава и невозможности соблюсти пассажирами социальную дистанцию.
С завтрашнего дня возобновят работу специальные автобусные маршруты №№ 89э,7э, 65, 25, специальные троллейбусные маршруты №№ 9, 10а, 12 и 15а, а также трамвайные - №№3 и 5. С понедельника по пятницу весь спецтранспорт будет работать по расписанию буднего дня, но с окончанием движения в 21-00, в субботу и воскресенье – в утренние и вечерние часы с 6-30 до 9-00 и с 16-30 до 20-00.
С понедельника, 13 апреля, в формате спецмаршрута начнет работать и линия скоростного трамвая. В связи с этим изменится маршрут следования автобуса №95. С понедельника транспорт переходит в челночный режим от своей конечной остановки в Кировском районе до ж/д вокзала – это позволит значительно сократить интервал между рейсами и также снизит загруженность автобусов.
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