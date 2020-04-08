



Власти Волгоградской области решают проблему восполнения иностранной рабочей силы, занятой в овощеводстве. Как рассказал сегодня заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов, всего в этой отрасли трудились около 22 тысяч человек, половина из них – жители ближнего зарубежья, не все из которых смогли вернуться в регион после закрытия российских границ.

В результате сейчас из наемных иностранных работников осталось около 5 тысяч человек. Впрочем, региональные власти не отчаиваются и ищут способы замены иностранцев-овощеводов на рабочую силу из других регионов России, например, Дагестана и Чувашии. Также надежды на помощь в выращивании и уборке урожая возлагаются на студенческие отряды.

Кроме того, пояснил Василий Иванов, востребованы и жители региона, которым окажут помощь в устройстве на полевые работы в любом центре занятости. По словам заместителя губернатора, сейчас ситуацию с рабочей силой нельзя назвать критической, так как овощеводство подразумевает различные этапы, в частности, высадку рассады, семян, прополку и только потом уборку урожая. Для ранних этапов сезонных работ имеющегося количества рабочих вполне достаточно, заверил чиновник.



